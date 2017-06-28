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https://sport.mail.ru/news/tennis/30220513/
28 июня 2017, 18:28 | Теннис | Чемпионат.com

Стрыцова, Конта и Пэн Шуай вышли в 3-й круг турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в третий круг турнира в Истбурне, в двух сетах разгромив испанку Гарбинье Мугурусу, получившую от организаторов одиннадцатый номер посева, со счётом 6:1, 6:0.

Чешская теннисистка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыцова</span> вышла в третий круг турнира в Истбурне в двух сетах разгромив испанку <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусу получившую от организаторов одиннадцатый номер посева со счётом 6:1 6:0. Увеличить
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Матч продолжался чуть более одного часа. Стрыцова пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Мугурусы три эйса и семь двойных ошибок. Счет в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Мугурусы, однако на траве теннисистки встречались впервые.

В других матчах второго круга британка Йоханна Конта (5) взяла верх над румынкойСораной Кырстей (LL) со счётом 6:2, 6:2. А китаянка Пэн Шуай обыграла швейцарку Тимю Бачински (15) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4.
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