Стрыцова, Конта и Пэн Шуай вышли в 3-й круг турнира в Истбурне

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Матч продолжался чуть более одного часа. Стрыцова пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Мугурусы три эйса и семь двойных ошибок. Счет в личном противостоянии соперниц стал 3−2 в пользу Мугурусы, однако на траве теннисистки встречались впервые.

В других матчах второго круга британка Йоханна Конта (5) взяла верх над румынкойСораной Кырстей (LL) со счётом 6:2, 6:2. А китаянка Пэн Шуай обыграла швейцарку Тимю Бачински (15) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4.