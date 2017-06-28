Стрыцова, Конта и Пэн Шуай вышли в 3-й круг турнира в Истбурне
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова вышла в третий круг турнира в Истбурне, в двух сетах разгромив испанку Гарбинье Мугурусу, получившую от организаторов одиннадцатый номер посева, со счётом 6:1, 6:0.
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Матч продолжался чуть более одного часа. Стрыцова пять раз подала навылет и реализовала шесть
В других матчах второго круга британка Йоханна Конта (5) взяла верх над румынкойСораной Кырстей (LL) со счётом 6:2, 6:2. А китаянка Пэн Шуай обыграла швейцарку Тимю Бачински (15) — 7:6 (9:7), 2:6, 6:4.
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