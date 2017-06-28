Жереми Шарди выбыл из борьбы на турнире в Истбурне
Французский теннисист Жереми Шарди не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Истбурне, уступив в трёх партиях сербу Душану Лайовичу, — 4/6, 7/6 (5), 3/6.
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За 1 час 50 минут матча 70-я ракетка мира, 30-летний Жереми, выполнил восемь эйсов и четырежды ошибался при подаче. 26-летний Душан, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, записал на свой счёт два брейка, четыре эйса и одну двойную ошибку. Серб вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.
Во втором раунде турнира Aegon International Лайович померится силами с американцем Джоном Иснером.
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