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https://sport.mail.ru/news/tennis/30218762/
28 июня 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Жереми Шарди выбыл из борьбы на турнире в Истбурне

Французский теннисист Жереми Шарди не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Истбурне, уступив в трёх партиях сербу Душану Лайовичу, — 4/6, 7/6 (5), 3/6.

Французский теннисист <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Истбурне уступив в трёх партиях сербу <span class=error>Душану</span> <span class=error>Лайовичу</span> — 4/6 7/6 (5) 3/6. Увеличить
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За 1 час 50 минут матча 70-я ракетка мира, 30-летний Жереми, выполнил восемь эйсов и четырежды ошибался при подаче. 26-летний Душан, занимающий 78-е место в рейтинге АТР, записал на свой счёт два брейка, четыре эйса и одну двойную ошибку. Серб вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором раунде турнира Aegon International Лайович померится силами с американцем Джоном Иснером.
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