Истбурн. Светлана Кузнецова сломила сопротивление Моны Бартель
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прошла в третий круг турнира в Истбурне, победив в трёх сетах немку Мону Бартель, — 4/6, 7/5, 6/2.
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Матч продлился 1 час 55 минут. Восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, сделала шесть брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 26-летняя Бартель, занимающая 50-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, совершила 13 эйсов и семь двойных ошибок. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.
В 1/8 финала соревнований Aegon International Кузнецова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с китаянкой Чжен Сайсай.
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