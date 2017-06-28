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https://sport.mail.ru/news/tennis/30218761/
28 июня 2017, 15:55 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Светлана Кузнецова сломила сопротивление Моны Бартель

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прошла в третий круг турнира в Истбурне, победив в трёх сетах немку Мону Бартель, — 4/6, 7/5, 6/2.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> прошла в третий круг турнира в Истбурне победив в трёх сетах немку <span class=error>Мону</span> <span class=error>Бартель</span> — 4/6 7/5 6/2. Увеличить
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Матч продлился 1 час 55 минут. Восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, сделала шесть брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 26-летняя Бартель, занимающая 50-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, совершила 13 эйсов и семь двойных ошибок. Россиянка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:0.

В 1/8 финала соревнований Aegon International Кузнецова сыграет либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с китаянкой Чжен Сайсай.
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