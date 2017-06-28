Истбурн. Даниил Медведев переиграл в двух сетах Сэма Куэрри
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер первого круга турнира в Истбурне, победив в двух партиях американца Сэма Куэрри, — 6/3, 7/5.
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За 1 час 13 минут матча 52-я ракетка мира, 21-летний Даниил, сделал три брейка и девять подач навылет. 29-летний Куэрри, занимающий 28-е место в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, выполнил 11 эйсов и допустил пять двойных ошибок. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором раунде соревнований Aegon International Медведев сыграет с Робином Хаазе из Нидерландов.
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