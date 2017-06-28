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https://sport.mail.ru/news/tennis/30218577/
28 июня 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Томас Фаббиано стал соперником Стива Джонсона по второму кругу соревнований Aegon International

Итальянский теннисист Томас Фаббиано преодолел барьер первого раунда турнира в Истбурне, обыграв в двух сетах хорвата Франко Скугора, — 7/6 (5), 6/4.

Итальянский теннисист Томас <span class=error>Фаббиано</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Истбурне обыграв в двух сетах хорвата Франко <span class=error>Скугора</span> — 7/6 (5) 6/4. Увеличить
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За 1 час 45 минут поединка, 95-й номер рейтинга АТР, 28-летний Томас, сделал два брейка и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Скугор, занимающий 304-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Aegon International Фаббиано сыграет с американцем Стивом Джонсоном.
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