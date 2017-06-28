Томас Фаббиано стал соперником Стива Джонсона по второму кругу соревнований Aegon International

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За 1 час 45 минут поединка, 95-й номер рейтинга АТР, 28-летний Томас, сделал два брейка и один эйс, дважды ошибившись при подаче. 29-летний Скугор, занимающий 304-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку. Итальянец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

Во втором круге соревнований Aegon International Фаббиано сыграет с американцем Стивом Джонсоном.