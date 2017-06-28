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28 июня 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев прошёл во второй раунд турнира в Истбурне

Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер первого круга соревнований в Истбурне, обыграв в двух сетах американца Райана Харрисона, — 6/4, 7/6 (9).

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер первого круга соревнований в Истбурне обыграв в двух сетах американца <span class=error>Райана</span> <span class=error>Харрисона</span> — 6/4 7/6 (9). Увеличить
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Поединок продлился 1 час 28 минут. 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, сделал два брейка и пять эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 25-летний Харрисон, занимающий 41-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и пять двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Aegon International Зверев сыграет с австралийцем Бернардом Томичем.
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