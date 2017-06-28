Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30218135/
28 июня 2017, 15:17 | Теннис | GoTennis.ru

Истбурн. Симона Халеп одержала волевую победу в своём стартовом матче на турнире

Румынская теннисистка Симона Халеп прошла в 1/8 финала соревнований в Истбурне, переиграв в трёх сетах китаянку Дуань Йин-Йин, — 3/6, 6/3, 6/2.

Румынская теннисистка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> прошла в 1/8 финала соревнований в Истбурне переиграв в трёх сетах китаянку <span class=error>Дуань</span> <nobr>Йин-Йин</nobr> — 3/6 6/3 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Вторая ракетка мира, 25-летняя Симона, сделала по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летняя Дуань Йин-Йин, занимающая 64-е место в мировой классификации, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге турнира Aegon International Халеп сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой, победившей румынку Монику Никулеску, — 6/0, 6/4.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

Виктория Каменская отборочные соревнования Уимблдона

Истбурн. Симона Халеп одержала волевую победу в своём стартовом матче на турнире

Уимблдон. Софья Жук не смогла одолеть Онс Жабер