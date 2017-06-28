Истбурн. Симона Халеп одержала волевую победу в своём стартовом матче на турнире

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Матч продолжался 1 час 41 минуту. Вторая ракетка мира, 25-летняя Симона, сделала по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летняя Дуань Йин-Йин, занимающая 64-е место в мировой классификации, три раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге турнира Aegon International Халеп сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой, победившей румынку Монику Никулеску, — 6/0, 6/4.