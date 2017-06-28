Истбурн. Симона Халеп одержала волевую победу в своём стартовом матче на турнире
Румынская теннисистка Симона Халеп прошла в 1/8 финала соревнований в Истбурне, переиграв в трёх сетах китаянку Дуань
Йин-Йин, — 3/6, 6/3, 6/2.
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. Вторая ракетка мира, 25-летняя Симона, сделала по пять брейков и эйсов, трижды ошибившись при подаче. 27-летняя Дуань
В третьем круге турнира Aegon International Халеп сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой, победившей румынку Монику Никулеску, — 6/0, 6/4.
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