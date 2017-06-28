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28 июня 2017, 15:16 | Теннис | GoTennis.ru

Виктория Каменская покидает отборочные соревнования Уимблдона

Российская теннисистка Виктория Каменская не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах чешке Мари Бузковой, — 2/6, 4/6.

Российская теннисистка Виктория <span class=error>Каменская</span> не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона проиграв в двух сетах чешке <span class=error>Мари</span> <span class=error>Бузковой</span> — 2/6 4/6. Увеличить
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 1 час 15 минут. 202-я ракетка мира, 25-летняя Каменская, один раз взяла подачу оппонентки и допустила две двойные ошибки. 18-летняя Мари, занимающая 212-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила три эйса.

Во втором круге отборочного турнира Бузкова сыграет с китаянкой Чжу Линь.
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