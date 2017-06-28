Анна Блинкова не отдала сопернице ни гейма в первом круге квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анна Блинкова прошла во второй раунд квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах швейцарку Конни Перрин, — 6/0, 6/0.
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Поединок продлился 51 минуту. 115-й номер рейтинга WTA, 18-летняя Анна, записала в свой актив шесть брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 26-летняя Перрин, занимающая 215-ю позицию в мировой классификации, выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге отборочного турнира Блинкова сыграет с турчанкой Ипек Сойлу.
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