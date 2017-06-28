Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30217880/
28 июня 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Блинкова не отдала сопернице ни гейма в первом круге квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова прошла во второй раунд квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах швейцарку Конни Перрин, — 6/0, 6/0.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Блинкова</span> прошла во второй раунд квалификации Уимблдона обыграв в двух сетах швейцарку <span class=error>Конни</span> <span class=error>Перрин</span> — 6/0 6/0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продлился 51 минуту. 115-й номер рейтинга WTA, 18-летняя Анна, записала в свой актив шесть брейков и два эйса, пять раз ошибившись при подаче. 26-летняя Перрин, занимающая 215-ю позицию в мировой классификации, выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочного турнира Блинкова сыграет с турчанкой Ипек Сойлу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
28 июня

Анна Блинкова не отдала сопернице ни гейма в первом круге квалификации Уимблдона

Новак Джокович с победы начал выступление на соревнованиях в Истбурне

Уимблдон. Анна Калинская потерпела поражение на старте квалификации