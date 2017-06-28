Уимблдон. Софья Жук не смогла одолеть Онс Жабер
Российская теннисистка Софья Жук не сумела пройти во второй раунд квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах Онс Жабер из Туниса, — 3/6, 6/7 (1).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч продлися 1 час 29 минут. 207-я ракетка мира, 17-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. 22-летняя Онс, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре
Во втором круге отборочных соревнований Жабер померится силами с Луксикой Кумхум из Таиланда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter