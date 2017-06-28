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https://sport.mail.ru/news/tennis/30217879/
28 июня 2017, 14:53 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Софья Жук не смогла одолеть Онс Жабер

Российская теннисистка Софья Жук не сумела пройти во второй раунд квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах Онс Жабер из Туниса, — 3/6, 6/7 (1).

Российская теннисистка Софья Жук не сумела пройти во второй раунд квалификации Уимблдона проиграв в двух сетах <span class=error>Онс</span> <span class=error>Жабер</span> из Туниса — 3/6 6/7 (1). Увеличить
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Матч продлися 1 час 29 минут. 207-я ракетка мира, 17-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. 22-летняя Онс, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре брейк-пойнта, сделала один эйс и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочных соревнований Жабер померится силами с Луксикой Кумхум из Таиланда.
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