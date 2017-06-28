Уимблдон. Софья Жук не смогла одолеть Онс Жабер

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продлися 1 час 29 минут. 207-я ракетка мира, 17-летняя Жук, дважды брала подачу соперницы и допустила семь двойных ошибок. 22-летняя Онс, занимающая 102-е место в рейтинге WTA, реализовала четыре брейк-пойнта, сделала один эйс и четырежды ошибалась при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочных соревнований Жабер померится силами с Луксикой Кумхум из Таиланда.