Уимблдон. Анна Калинская потерпела поражение на старте квалификации
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Уимблдона, уступив в двух сетах канадке Франсуазе Абанда, — 2/6, 2/6.
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За 1 час 17 минут, проведённых на корте, 152-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, выполнила два эйса и два раза ошибалась при подаче. 20-летняя Франсуаза, находящаяся на 140-й строчке мировой табели о рангах, записала на свой счёт четыре брейка, два эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.
Во втором круге отборочных соревнований Абанда сыграет с россиянкой Аллой Кудрявцевой.
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