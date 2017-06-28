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https://sport.mail.ru/news/tennis/30217690/
28 июня 2017, 14:42 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Анна Калинская потерпела поражение на старте квалификации

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Уимблдона, уступив в двух сетах канадке Франсуазе Абанда, — 2/6, 2/6.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Уимблдона уступив в двух сетах канадке <span class=error>Франсуазе</span> <span class=error>Абанда</span> — 2/6 2/6. Увеличить
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За 1 час 17 минут, проведённых на корте, 152-я ракетка мира, 18-летняя Калинская, выполнила два эйса и два раза ошибалась при подаче. 20-летняя Франсуаза, находящаяся на 140-й строчке мировой табели о рангах, записала на свой счёт четыре брейка, два эйса и шесть двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге отборочных соревнований Абанда сыграет с россиянкой Аллой Кудрявцевой.
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