Новак Джокович с победы начал выступление на соревнованиях в Истбурне
Сербский теннисист Новак Джокович прошёл в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв в двух сетах канадца Вашека Поспишила, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 25 минут, проведённых на корте, четвёртый номер рейтинга АТР, 30-летний Новак, сделал два брейка и пять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 27-летний Поспишил, занимающий 75-е место в мировой классификации, выполнил десять эйсов и допустил две двойные ошибки. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:0.
В матче за выход в ½ финала соревнований Aegon International Джокович сразится с победителем игры американцев Джареда Дональдсона и Дональда Янга.
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