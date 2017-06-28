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28 июня 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович с победы начал выступление на соревнованиях в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович прошёл в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв в двух сетах канадца Вашека Поспишила, — 6/4, 6/3.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович прошёл в четвертьфинал турнира в Истбурне обыграв в двух сетах канадца <span class=error>Вашека</span> <span class=error>Поспишила</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 25 минут, проведённых на корте, четвёртый номер рейтинга АТР, 30-летний Новак, сделал два брейка и пять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 27-летний Поспишил, занимающий 75-е место в мировой классификации, выполнил десять эйсов и допустил две двойные ошибки. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков — 5:0.

В матче за выход в ½ финала соревнований Aegon International Джокович сразится с победителем игры американцев Джареда Дональдсона и Дональда Янга.
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