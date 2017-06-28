Алла Кудрявцева победила на старте квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Алла Кудрявцева преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах словенку Тамару Зиданшек, — 6/4, 6/1.
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За 1 час 3 минуты поединка, 224-я ракетка мира, 29-летняя Алла, реализовала пять
Во втором раунде отборочного турнира Кудрявцева сыграет с победительницей игры россиянки Анны Калинской и канадки Франсуазы Абанда.
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