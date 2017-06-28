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https://sport.mail.ru/news/tennis/30217439/
28 июня 2017, 14:27 | Теннис | GoTennis.ru

Алла Кудрявцева победила на старте квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Алла Кудрявцева преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах словенку Тамару Зиданшек, — 6/4, 6/1.

Российская теннисистка Алла Кудрявцева преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона обыграв в двух сетах словенку Тамару Зиданшек — 6/4 6/1. Увеличить
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За 1 час 3 минуты поединка, 224-я ракетка мира, 29-летняя Алла, реализовала пять брейк-пойнтов, сделала два эйса и трижды ошибалась при подаче. 19-летняя Зиданшек, занимающая 208-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, совершила один эйс и две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде отборочного турнира Кудрявцева сыграет с победительницей игры россиянки Анны Калинской и канадки Франсуазы Абанда.
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