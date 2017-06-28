Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах американке Эйше Мухаммад, — 0/6, 1/6.
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За 1 час 5 минут матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 26-летняя Эйша, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, реализовала семь
Во втором раунде отборочного турнира Мухаммад сыграет либо с японкой Мию Като, либо с француженкой Амандин Хессе.
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