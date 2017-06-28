Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации Уимблдона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 5 минут матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 26-летняя Эйша, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила два эйса и дважды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде отборочного турнира Мухаммад сыграет либо с японкой Мию Като, либо с француженкой Амандин Хессе.