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https://sport.mail.ru/news/tennis/30216928/
28 июня 2017, 13:57 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Комардина завершила выступление в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Комардина не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах американке Эйше Мухаммад, — 0/6, 1/6.

Российская теннисистка Анастасия <span class=error>Комардина</span> не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона проиграв в двух сетах американке <span class=error>Эйше</span> Мухаммад — 0/6 1/6. Увеличить
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За 1 час 5 минут матча 177-я ракетка мира, 19-летняя Комардина, один раз взяла подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 26-летняя Эйша, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, реализовала семь брейк-пойнтов, выполнила два эйса и дважды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде отборочного турнира Мухаммад сыграет либо с японкой Мию Като, либо с француженкой Амандин Хессе.
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