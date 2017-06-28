ITF: Женева максимально раскроет потенциал совместного финала Davis Сup и Fed Сup

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В среду было объявлено, что совет директоров ITF готов доверить Женеве право принимать турнир, включающий в себя финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, с 2018 года сроком на три сезона. Окончательно столица должна быть утверждена в августе 2017 года. Совместный финал двух популярных турниров получит название World Cup of Tennis finals.

«Изменения необходимы, чтобы гарантировать, что мы максимизировали весь потенциал этих знаковых и исторических турниров. Мы провели широкое обсуждение и полагаем, что обеспечим проведение исключительного нового мероприятия для болельщиков, игроков и стран. Женева, получив целый год для организации этого события, сможет полностью раскрыть потенциал соревнования», — сказал Хэггерти, которого цитирует официальный сайт Кубка Дэвиса.

Заинтересованность в проведении подобного турнира выражали более 20 городов, а в шорт-лист, кроме Женевы, попали также Копенгаген, Майами, Стамбул, Турин и Ухань (Китай).

«Все шесть городов представили превосходные заявки, и каждый стал бы отличным выбором. В итоге совет счел, что Женева предложила наилучшие условия для организации этого захватывающего и инновационного мероприятия и организует событие действительно мирового класса», — добавил Хэггерти.