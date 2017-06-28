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https://sport.mail.ru/news/tennis/30216222/
28 июня 2017, 13:11 | Теннис | Р-Спорт

Тарпищев: Идея ITF провести совместные финалы Davis Cup и Fed Cup бесперспективна

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Намерение Международной федерации тенниса (ITF) провести в одном городе турнир, включающий в себя финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, не имеет перспектив, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Официальный сайт Кубка Дэвиса сообщил в среду, что совет директоров ITF готов доверить Женеве право принимать финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации с 2018 года сроком на три сезона, а мероприятие получит название World Cup of Tennis finals.

«Ерунда полная. Этот вопрос будет решаться в августе во Вьетнаме на голосовании, — сказал Тарпищев по телефону. — Они (ITF) этот вариант предполагают, но я думаю, что идея не имеет перспектив. Есть проблемы с ATP, которые, по моему мнению, не решат этот вопрос. Вопрос заключается в поиске финансов, и я не думаю, что это оптимальное решение (вариант ITF). ITF хочет зарабатывать, но это не оптимальное решение».
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