Тарпищев: Идея ITF провести совместные финалы Davis Cup и Fed Cup бесперспективна

Официальный сайт Кубка Дэвиса сообщил в среду, что совет директоров ITF готов доверить Женеве право принимать финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации с 2018 года сроком на три сезона, а мероприятие получит название World Cup of Tennis finals.

«Ерунда полная. Этот вопрос будет решаться в августе во Вьетнаме на голосовании, — сказал Тарпищев по телефону. — Они (ITF) этот вариант предполагают, но я думаю, что идея не имеет перспектив. Есть проблемы с ATP, которые, по моему мнению, не решат этот вопрос. Вопрос заключается в поиске финансов, и я не думаю, что это оптимальное решение (вариант ITF). ITF хочет зарабатывать, но это не оптимальное решение».