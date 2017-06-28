Совет ITF готов доверить Женеве право принимать финалы Davis и Fed Сup с 2018 года
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт. Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) готов доверить Женеве право принимать финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации с 2018 года сроком на три сезона, сообщается на официальном сайте Кубка Дэвиса.
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Окончательно столица должна быть утверждена в августе 2017 года во Вьетнаме на ежегодном генеральном заседании ITF. Совместный финал двух популярных турниров получит название World Cup of Tennis finals. Женева, в случае утверждения, получит контракт на три года.
Новая система проведения финалов должна стать частью обширной стратегии, направленной на развитие мужского и женского турнира национальных команд. Об этой реформе ранее заявил президент (ITF) Дэвид Хэггерти.
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