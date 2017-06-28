Четыре российские теннисистки вошли в число «сеяных» на Уимблдоне

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Также среди «сеяных» в женском одиночном разряде оказалось три россиянки — Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16) и Дарья Касаткина (29).

Под первым номером «посеяна» немка Ангелик Кербер.

В мужском одиночном разряде в число «сеяных» вошел один россиянин — Карен Хачанов (31). Британец Энди Маррей возглавил «посев» в мужском турнире.

В женском парном разряде олимпийские чемпионки Екатерина Макарова и Елена Веснина «посеяны» под вторым номером.

Уимблдон пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.