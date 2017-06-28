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https://sport.mail.ru/news/tennis/30215739/
28 июня 2017, 12:52 | Теннис | GoTennis.ru

Организаторы Уимблдона приняли решение продлить квалификацию до 30 июня

Квалификационный турнир третьего «мэйджора» сезона — Уимблдона — будет продлён до 30 июня по решению организаторов.

Квалификационный турнир третьего мэйджора сезона — Уимблдона — будет продлён до 30 июня по решению организаторов. Увеличить
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Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, которые помешали проведению большинства поединков накануне.

Напомним, что матчи основной сетки соревнований стартуют 3 июля.
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Четыре российские теннисистки вошли в число «сеяных» на Уимблдоне

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова «посеяна» под седьмым номером в одиночном разряде Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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