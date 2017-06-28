Организаторы Уимблдона приняли решение продлить квалификацию до 30 июня
Квалификационный турнир третьего «мэйджора» сезона — Уимблдона — будет продлён до 30 июня по решению организаторов.
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Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, которые помешали проведению большинства поединков накануне.
Напомним, что матчи основной сетки соревнований стартуют 3 июля.
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