Пресс-служба Уимблдона опубликовала список сеяных игроков предстоящего турнира
Официальный сайт третьего «мэйджора» сезона — Уимблдона — опубликовал перечень теннисистов, которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец Энди Маррей, а у женщин — немка Анжелик Кербер.
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Отметим, что в число сеяных вошли, в частности, россияне Карен Хачанов, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
Напомним, что Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне.
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