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https://sport.mail.ru/news/tennis/30215738/
28 июня 2017, 12:51 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-служба Уимблдона опубликовала список сеяных игроков предстоящего турнира

Официальный сайт третьего «мэйджора» сезона — Уимблдона — опубликовал перечень теннисистов, которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец Энди Маррей, а у женщин — немка Анжелик Кербер.

Официальный сайт третьего мэйджора сезона — Уимблдона — опубликовал перечень теннисистов которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> а у женщин — немка Анжелик <span class=error>Кербер</span>. Увеличить
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Отметим, что в число сеяных вошли, в частности, россияне Карен Хачанов, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Напомним, что Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне.
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Четыре российские теннисистки вошли в число «сеяных» на Уимблдоне

Четыре российские теннисистки вошли в число «сеяных» на Уимблдоне

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова «посеяна» под седьмым номером в одиночном разряде Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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