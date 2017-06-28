Мальдини-теннисист, Кафельников-гольфист и другие «мультиспортсмены»

Дебют Мальдини

Теннисный дебют. Паоло Мальдини известен миллионам любителям спорта как знаменитый футболист «Милана» и сборной Италии. 27 июня он провёл первый профессиональный матч на теннисном корте. Вместе со своим партнёром Стефано Ландонио Паоло победил в предварительном турнире, что позволило им получить «уайлд-кард» на челленджер в Милане. «Сложно сказать, стал ли бы Паоло хорошим теннисистом, если бы не был футболистом. Он начал играть довольно поздно, пять-шесть лет назад, и у него есть проблемы с техникой. Если бы начал раньше, работал бы над теннисной подготовкой, тогда кто знает, чего бы он достиг. Он обладает отличными физическими данными и хорошей психологической устойчивостью. Морально он очень силён», — так отозвался о своём напарнике Ландонио.

Конечно, Мальдини прежде всего известен как футболист. Он провёл 647 матчей в Серии А, что является рекордом чемпионата Италии. Всего же на счету Паоло 902 матча за «Милан». Этот клуб он представлял с 1984 по 2009 год. В футболке «Милана» он завоевал всевозможные трофеи, в том числе чемпионат Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и другие. 14 лет Паоло играл за сборную страны и вместе с ней завоевал серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы и мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">⚽️ Paolo <a href="https://twitter.com/hashtag/Maldini?src=hash">#Maldini</a> looks pretty happy during his professional ?debut. Played in <a href="https://twitter.com/hashtag/Federer?src=hash">#Federer</a>'s winter/spring-2015 T-shirt [AFP / M.Bertorello] <a href="https://t.co/hbbhwAz4Ui">pic.twitter.com/hbbhwAz4Ui</a></p>— TennisUkraine (@UkrainianTennis) <a href="https://twitter.com/UkrainianTennis/status/879957080999944197">28 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теннисный дебют состоялся 27 июня. В первом круге челленджера в Милане он и Ландонио играли с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелом. Интернациональный дуэт победил со счётом 6:1, 6:1. Паоло после игры заявил, что прошедший турнир стал одноразовой акцией. «В эти дни многие итальянские челленджеры предложили мне “уайлд-кард”, но это была разовая акция. Это прекрасный опыт, я получил огромное удовольствие, но не собираюсь его повторять», — рассказал Паоло.

Барти: из тенниса в крикет и обратно в теннис

Конечно, помимо Мальдини есть и другие примеры «мультиспортсменов», которые перебрались из одной дисциплины в другую. Эшли Барти, например, успела поиграть в крикет и вернуться в теннис. В сентябре 2014 года Эшли объявила о том, что хочет взять паузу в своей теннисной карьере. Оказалось, что Барти хотела попробовать себя в крикете. В июле 2015-го она подписала контракт с командой «Куинсленд Файр». Австралийка играла успешно и вскоре перешла в команду «Брисбен Хит». Барти преуспела в крикете, но всё же решила вернуться в теннис, об этом она объявила в феврале 2016-го. Сначала Эшли играла только в парном разряде, но в этом сезоне вернулась и в одиночку, при этом как вернулась! Австралийка завоевала первый титул в карьере в Куала-Лумпуре, начав соревнование с квалификации. Пару дней назад она дошла до финала травяного турнира в Бирмингеме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Ashleigh Barty, il coraggio di riprovarci! Dal <a href="https://twitter.com/hashtag/tennis?src=hash">#tennis</a> al cricket e di nuovo alla racchetta: 1° ? <a href="https://twitter.com/hashtag/WTA?src=hash">#WTA</a> e top 100. <a href="https://t.co/WNpCcwxVAC">https://t.co/WNpCcwxVAC</a> <a href="https://t.co/Nee8ibtHlk">pic.twitter.com/Nee8ibtHlk</a></p>— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) <a href="https://twitter.com/SuperTennisTv/status/838713337005363200">6 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пример Барти — это, скорее, исключение. Как правило игроки переходят в другой вид спорта, когда уже не могут выступать на своём уровне в родной дисциплине. Евгений Кафельников добился в теннисе больших успехов: он дважды побеждал на турнирах «Большого шлема», завоевал золото Олимпиады, а также становился первой ракеткой мира. Практически сразу по окончании карьеры он перешёл в гольф. Вначале, что логично, больших побед не было, но в 2011 году он завоевал титул чемпиона России. Конечно, выиграть национальное первенство престижно, но российский гольф пока очень сильно отстаёт от европейского, не говоря уже о мировом. Это подтверждают некоторые турниры Европейского тура, в которых Евгений принимал участие — на них он как правило занимал последние места. Тем не менее в России он добился заметных успехов. А ещё Евгений увлекался покером, и в этой дисциплине ему удалось себя проявить как раз на мировом уровне — он добирался до далёких стадий в серии World Series of Poker. И всё же основным спортивным увлечением по окончании его теннисной карьеры стал гольф.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Se inicia el Russian Open,en el que Kafelnikov se "forra" cada año.Ser nº 1 en tenis no garantiza ser bueno en golf <a href="https://t.co/7k8Q7nrjQz">pic.twitter.com/7k8Q7nrjQz</a></p>— Mi Blog de Golf (@MyGolfTweet) <a href="https://twitter.com/MyGolfTweet/status/639381983316045824">3 сентября 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кафельников — чемпион России по гольфу

А в покер помимо Кафельникова поигрывают и другие спортсмены: Роналдо, Херард Пике и Рафаэль Надаль. Рафаэль присоединился к самой известной покерной команде и однажды даже обыграл Даниэля Негреану — пожалуй, наиболее знаменитого покериста в мире. Понятно, что покер для Надаля — это не второй вид спорта, а хобби, но для Ярослава Дробного существовали две главные дисциплины — теннис и хоккей. В теннисе он в 50-х годах завоевал три «Шлема», а до этого на протяжении 11 лет играл в чехословацкой лиге и выступал за сборную страны. На Олимпиаде-1948 он помог Чехословакии завоевать серебряные медали, а сам Дробны забил девять шайб в восьми матчах. Ярослав на данный момент остаётся единственным представителем Египта, который выиграл Уимблдон. Он родился в Праге, но в 1950 году, когда сборная Чехословакии прибыла в Швейцарию для участия в матче Кубка Дэвиса, бежал из страны в Египет. Ярослав рассказал, что не желал подчиняться решениям чиновников, которые выбирали за него, где и когда играть. Позднее он получил гражданство Великобритании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Happy birthday to Jaroslav Drobný born on this day in 1921. Also a former world amatuer tennis champion. <a href="https://twitter.com/hashtag/OTD?src=hash">#OTD</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Hockey?src=hash">#Hockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Hockeytrain?src=hash">#Hockeytrain</a> <a href="https://t.co/rFZVj0j3nT">pic.twitter.com/rFZVj0j3nT</a></p>— HockeyTrain.com (@hockey_train) <a href="https://twitter.com/hockey_train/status/786221318417022980">12 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теннисисты-гольфисты