Елена Остапенко: Уверена, что мой успех положительно отразится на молодых теннисистках
Латвийка Елена Остапенко, ставшая чемпионкой «Ролан Гаррос», высказала мнение, что её успех может вдохновить молодых спортсменок.
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«Удалось ли мне вдохновить других теннисисток? Мне кажется, что да. Начала выступление на French Open, когда мне было 19, по ходу соревнований мне исполнилось 20.
Думаю, на многих отразилось то, чего мне удалось добиться. Теперь они будут тренироваться ещё более усердно, чтобы побеждать. Некоторые девушки даже написали мне. Это было приятно, — приводит слова Остапенко
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