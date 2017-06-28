Елена Остапенко: Уверена, что мой успех положительно отразится на молодых теннисистках

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«Удалось ли мне вдохновить других теннисисток? Мне кажется, что да. Начала выступление на French Open, когда мне было 19, по ходу соревнований мне исполнилось 20.