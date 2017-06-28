Лучшие матчи последних десяти лет. 11-е место. Теннис жесток, Федерер велик, Роддик счастлив

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Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.

Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.

В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных историй прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).

Сегодня — лучший поединок в карьере Роддика, в котором ему всё равно не удалось прервать путь Федерера к величию.

Финал Уимблдона-2009.

Роджер Федерер — Энди Роддик, 5/7, 7/6 (6), 7/6 (5), 3/6, 16/14.

«Теннис жесток», — сказал Федерер, когда всё это закончилось.

Роджер имел право говорить об этом — он бывал по обе стороны баррикад. Годом ранее швейцарец проиграл Надалю в самом долгом финале Уимблдона (по количеству времени на корте), а в этот раз — выиграл самый долгий финал Уимблдона (по количеству сыгранных геймов), победив Энди Роддика.

Теперь пришёл черёд Роддика не использовать выпадавшие ему шансы. Ошибки американца сыграли роль в итоговом результате этого четырёхчасового, 88-геймового примера эпичности тенниса. Энди уже проигрывал в финалах — на этом же корте, этому же сопернику, в 2004 и 2005, но 5 июля 2009 года он был как никогда близок в победе. Настолько близок, что для того, чтобы оторваться от Федерера на два сета Роддику нужно было сделать лишь одну вещь — перебросить через сетку всего на один мяч больше. Выиграв первый сет, Энди вёл на тай-брейке второго 6/2 и в какой-то момент мощно пробил с бэкхенда, который просто не мог не попасть в корт — позиция была идеальной, всё было идеальным. Кроме того, что мяч в корт всё-таки не попал. А затем американец проиграл сет.

Несмотря на то, что Роддик быстро восстановился от подобного удара и боролся ещё более трёх часов, он дал Федереру новую жизнь, шанс успокоиться и перевести дух — никто в Туре не знает, как построить свою стратегию на этом, лучше Роджера. Хотя Энди и лупил 220-километровыми подачами, именно швейцарец выжал максимум из ввода мяча в игру. Он сделал 50 эйсов — всего на один меньше исторического рекорда турнира, а при счёте 15:40 на 8/8 в пятом сете — в одном очке от почти гарантированного поражения — выстрелил двумя действительно неберущимися подачами. Спустя часа Роджер завоевал рекордный пятнадцатый трофей «Шлемов» — и золотое тиснение его белого жакета символически поблёскивало на церемонии награждения.

Роддик же провёл матч всей своей жизни, но в третий раз остался просто финалистом, смотрящим в спину Федереру, поднимающему кубок перед трибунами Центрального корта. Но, когда Роджер выдал своё знаменитое выражение о жестокости тенниса, Энди был несогласен.

«Нет, это не так», — сказал американец. «На самом деле, мне повезло. Я один из немногих игроков, за которых болеют».

И это было правдой: в тот день британские болельщики с радостью чествовали обоих спортсменов.