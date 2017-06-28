Мальдини: Это был прекрасный опыт, но я не буду его повторять
Знаменитый итальянский футболист Паоло Мальдини прокомментировал дебют в профессиональном теннисе.
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49-летняя легенда «Милана» вместе со своим тренером Стефано Ландонио в первом круге турнира серии «челленджер» в Милане с призовым фондом 43 тыс. евро уступил поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелю со счётом 1:6, 1:6.
«В эти дни многие итальянские челленджеры предложили мне “уайлд-кард”, но это была разовая акция. Это прекрасный опыт, я получил огромное удовольствие, но не собираюсь его повторять», — приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.
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