Маррей не вышел на матч с Пуи в Харлингеме из-за травмы бедра

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По словам команды Энди, такое решение является мерой предосторожности и его участию в Уимблдоне ничего не угрожает. Следующий матч Маррея в Харлингеме запланирован 30 июня. Его соперник пока не известен.

Напомним, что на Уимблдоне-2017 Энди Маррей будет защищать титул, завоёванный в прошлом году. В финале он оказался сильнее канадца Милоша Раонича.