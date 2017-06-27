Маррей не вышел на матч с Пуи в Харлингеме из-за травмы бедра
Первая ракетка мира британец Энди Маррей отказался от участия в матче выставочного турнира в Харлингеме с французом Люкой Пуи
из-за проблем с бедром, сообщает Tennis World.
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По словам команды Энди, такое решение является мерой предосторожности и его участию в Уимблдоне ничего не угрожает. Следующий матч Маррея в Харлингеме запланирован 30 июня. Его соперник пока не известен.
Напомним, что на Уимблдоне-2017 Энди Маррей будет защищать титул, завоёванный в прошлом году. В финале он оказался сильнее канадца Милоша Раонича.
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