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https://sport.mail.ru/news/tennis/30210443/
27 июня 2017, 23:05 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей не вышел на матч с Пуи в Харлингеме из-за травмы бедра

Первая ракетка мира британец Энди Маррей отказался от участия в матче выставочного турнира в Харлингеме с французом Люкой Пуи из-за проблем с бедром, сообщает Tennis World.

Первая ракетка мира британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> отказался от участия в матче выставочного турнира в Харлингеме с французом <span class=error>Люкой</span> <span class=error>Пуи</span> <nobr>из-за </nobr>проблем с бедром сообщает Tennis World. Увеличить
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По словам команды Энди, такое решение является мерой предосторожности и его участию в Уимблдоне ничего не угрожает. Следующий матч Маррея в Харлингеме запланирован 30 июня. Его соперник пока не известен.

Напомним, что на Уимблдоне-2017 Энди Маррей будет защищать титул, завоёванный в прошлом году. В финале он оказался сильнее канадца Милоша Раонича.
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