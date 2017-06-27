Экс-футболист Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном теннисе с поражения
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини потерпел поражение в своем первом матче в профессиональном теннисе, уступив в первом круге соревнований в парном разряде на турнире серии «Челленджер» в Милане.
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Во вторник Мальдини, которому в понедельник исполнилось 49 лет, в паре со своим тренером Стефано Ландонио со счетом 1:6, 1:6 проиграл дуэту Томаш Беднарек (Польша)/Дэвид Пел (Нидерланды). Игра продолжалась 42 минуты.
В бытность футболистом Мальдини выступал только за один клуб — «Милан», цвета которого защищал на протяжении четверти века, с 1984 по 2009 год. В общей сложности в составе «россонери» защитник провел 902 матча и забил 33 мяча. Вместе с «Миланом» Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов), Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.
В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии, в стане которой он стал серебряным (1994) и бронзовым (1990) призером чемпионатов мира, а также
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