Доминик Тим проиграл своей стартовый поединок на турнире в Анталье
Восьмая ракетка мира, австриец Доминик Тим, проиграл индийцу Рамкумару Раманатхану, занимающему 222-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3/6, 2/6 во втором круге турнира в Анталье.
Встреча длилась 1 час. За это время 23-летний Тим четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а его 22-летний соперник выполнил десять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Antalya Open Раманатхан сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом.
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