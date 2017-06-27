Доминик Тим проиграл своей стартовый поединок на турнире в Анталье

Встреча длилась 1 час. За это время 23-летний Тим четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а его 22-летний соперник выполнил десять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Antalya Open Раманатхан сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом.