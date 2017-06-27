Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30207333/
27 июня 2017, 16:57 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Воспоминания о финале Уимблдона никогда не сотрутся из моей памяти

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась воспоминаниями от игры в финале Уимблдона в 2015 году.

Испанская теннисистка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса поделилась воспоминаниями от игры в финале Уимблдона в 2015 году. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда я выхожу на травяной корт, то сразу же вспоминаю финальный матч Уимблдона. Прокручивая в голове яркие моменты той игры, я обретаю уверенность в преддверии выступления на таком сложном покрытии. До Wimbledon-2015 я и подумать не могла, что смогу столь успешно выступать на траве.

Когда соревнования начались, я подумала: «Конечно, это трава, на ней играют только тут, в Англии. Это пропитанное историей легендарное место, но просто не понимаю, как можно что-то показывать на этом покрытии. Но позже я решила: «Знаете что? Я буду стараться играть в свой теннис, а там будь что будет».

Не собиралась концентрироваться на негативе. С каждым раундом я становилась всё увереннее, и в итоге прошла в финал. Тогда я подумала, что следует забыть обо всём и просто демонстрировать свою лучшую игру. Я удивила саму себя. После успеха в первом раунде я очень обрадовалась, но затем я победила опять, и это вошло в привычку (улыбается).

В решающем поединке я старалась действовать активно. Хорошо помню тишину, царившую на корте, когда мы туда выходили. Я вспомнила, что раньше много представляла себе этот момент, а теперь я действительно тут, в финале Уимблдона, самого важного турнира.

Когда я получала приз финалистки, зрители устроили мне бурную овацию, а я расплакалась. Но не из-за того, что проиграла, а потому что меня растрогал такой приём с их стороны.

На травяном покрытии всё происходит очень быстро. У тебя мало времени на принятие решений. Здесь сложно противостоять даже молодым соперницам. Надеюсь, что воспоминания о том сезоне, когда я стала финалисткой, мне помогут, — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Фернандо Вердаско прошёл в четвертьфинал турнира в Анталье

Анталья. Мартин Клижан не смог доиграть матч первого круга соревнований

Гарбин Мугуруса: Воспоминания о финале Уимблдона никогда не сотрутся из моей памяти