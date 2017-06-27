Гарбин Мугуруса: Воспоминания о финале Уимблдона никогда не сотрутся из моей памяти
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась воспоминаниями от игры в финале Уимблдона в 2015 году.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Когда я выхожу на травяной корт, то сразу же вспоминаю финальный матч Уимблдона. Прокручивая в голове яркие моменты той игры, я обретаю уверенность в преддверии выступления на таком сложном покрытии. До Wimbledon-2015 я и подумать не могла, что смогу столь успешно выступать на траве.
Когда соревнования начались, я подумала: «Конечно, это трава, на ней играют только тут, в Англии. Это пропитанное историей легендарное место, но просто не понимаю, как можно
Не собиралась концентрироваться на негативе. С каждым раундом я становилась всё увереннее, и в итоге прошла в финал. Тогда я подумала, что следует забыть обо всём и просто демонстрировать свою лучшую игру. Я удивила саму себя. После успеха в первом раунде я очень обрадовалась, но затем я победила опять, и это вошло в привычку (улыбается).
В решающем поединке я старалась действовать активно. Хорошо помню тишину, царившую на корте, когда мы туда выходили. Я вспомнила, что раньше много представляла себе этот момент, а теперь я действительно тут, в финале Уимблдона, самого важного турнира.
Когда я получала приз финалистки, зрители устроили мне бурную овацию, а я расплакалась. Но не
На травяном покрытии всё происходит очень быстро. У тебя мало времени на принятие решений. Здесь сложно противостоять даже молодым соперницам. Надеюсь, что воспоминания о том сезоне, когда я стала финалисткой, мне помогут, — приводит слова Мугурусы
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