Гарбин Мугуруса: Воспоминания о финале Уимблдона никогда не сотрутся из моей памяти

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«Когда я выхожу на травяной корт, то сразу же вспоминаю финальный матч Уимблдона. Прокручивая в голове яркие моменты той игры, я обретаю уверенность в преддверии выступления на таком сложном покрытии. До Wimbledon-2015 я и подумать не могла, что смогу столь успешно выступать на траве.

Когда соревнования начались, я подумала: «Конечно, это трава, на ней играют только тут, в Англии. Это пропитанное историей легендарное место, но просто не понимаю, как можно что-то показывать на этом покрытии. Но позже я решила: «Знаете что? Я буду стараться играть в свой теннис, а там будь что будет».

Не собиралась концентрироваться на негативе. С каждым раундом я становилась всё увереннее, и в итоге прошла в финал. Тогда я подумала, что следует забыть обо всём и просто демонстрировать свою лучшую игру. Я удивила саму себя. После успеха в первом раунде я очень обрадовалась, но затем я победила опять, и это вошло в привычку (улыбается).

В решающем поединке я старалась действовать активно. Хорошо помню тишину, царившую на корте, когда мы туда выходили. Я вспомнила, что раньше много представляла себе этот момент, а теперь я действительно тут, в финале Уимблдона, самого важного турнира.

Когда я получала приз финалистки, зрители устроили мне бурную овацию, а я расплакалась. Но не из-за того, что проиграла, а потому что меня растрогал такой приём с их стороны.