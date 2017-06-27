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https://sport.mail.ru/news/tennis/30206512/
27 июня 2017, 16:01 | Теннис | GoTennis.ru

Янко Типсаревич с победы начал выступление на турнире в Анталье

Сербский теннисист Янко Типсаревич преодолел барьер первого круга соревнований в Анталье, обыграв в двух сетах южноафриканца Ллойда Харриса, — 7/5, 6/3.

Сербский теннисист <span class=error>Янко</span> Типсаревич преодолел барьер первого круга соревнований в <span class=error>Анталье</span> обыграв в двух сетах <span class=error>южноафриканца</span> <span class=error>Ллойда</span> <span class=error>Харриса</span> — 7/5 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 24 минуты. 61-я ракетка мира, 33-летний Янко, записал в свой актив три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 20-летний Харрис, занимающий 257-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил семь эйсов и три двойные ошибки. Прежде между собой спортсмены не встречались.

Во втором раунде турнира Antalya Open Типсаревич сразится с итальянцем Андреасом Сеппи, победившим поляка Камила Майхржака, — 6/2, 7/6 (1).
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