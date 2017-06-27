Янко Типсаревич с победы начал выступление на турнире в Анталье

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Поединок продлился 1 час 24 минуты. 61-я ракетка мира, 33-летний Янко, записал в свой актив три брейка и десять эйсов, один раз ошибившись при подаче. 20-летний Харрис, занимающий 257-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил семь эйсов и три двойные ошибки. Прежде между собой спортсмены не встречались.

Во втором раунде турнира Antalya Open Типсаревич сразится с итальянцем Андреасом Сеппи, победившим поляка Камила Майхржака, — 6/2, 7/6 (1).