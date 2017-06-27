Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30206297/
27 июня 2017, 15:41 | Теннис | Lenta.Ru

Эксперт оценил перспективы Серены Уильямс в мужском теннисе

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о конкурентоспособности американской теннисистки Серены Уильямс. Его слова приводит портал Tennis.com.

Бывшая первая ракетка мира Джон <span class=error>Макинрой</span> поделился мнением о конкурентоспособности американской теннисистки <span class=error>Серены</span> <span class=error>Уильямс</span>. Его слова приводит портал Tennis.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Серена без сомнений лучшая теннисистка в истории. Но если бы она выступала в мужском туре, то история была бы совершенно другой. Уильямс бы занимала в рейтинге Ассоциации теннисистов-професисоналов (ATP) где-то 700-е место», — заявил Макинрой.

В настоящий момент Уильямс не принимает участия в турнирах. 19 апреля 35-летняя теннисистка объявила о том, что ждет ребенка. Она намерена вернуться на корт в 2018 году. Американка — обладательница рекорда по количеству побед в турнирах серии «Большого шлема», на ее счету 23 титула в одиночном разряде.

Макинрой — семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. После завершения карьеры он работает комментатором телеканала Eurosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса