Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30206080/
27 июня 2017, 15:26 | Теннис | УНИАН

Украинка Козлова выиграла стартовый матч квалификации Уимблдона

В Рохэмптоне (Великобритания) завершился стартовый матч квалификации Уимблдонского турнира, где украинка Екатерина Козлова обыграла Грейс Мин из США, сообщает официальный сайт турнира.

Наша спортсменка оказалась сильнее американки Мин. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 19 минут и на протяжении большей части этого времени проходил при полном преиумществе украинки. Наша спортсменка уже на старте матча выиграла пять геймов подряд — 5:0. После этого Козлова расслабилась и проиграла два гейма, но в 8-м довела до логического завершения стартовую партию.

Во втором сете игра была более-менее равная до счета 3:3. В седьмом гейме украинка сделал брей и больше не проиграла ни единого гейма — 6:3.

Как сообщал УНИАН, накауне свои стартовые матчи квалификации выиграли Сергей Стаховский и Илья Марченко. Сегодня вечером игроки проведут матчи второго круга.

Уимблдон-2017 пройдет с 3 по 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Взорванный в Киеве полковник ГУР руководил охраной Вороненкова - СМИ

В Украине несколько банков и предприятий атаковали хакеры, в финсекторе усилены меры безопасности

Гривня торгуется на межбанке по 26,10 за доллар