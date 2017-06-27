Украинка Козлова выиграла стартовый матч квалификации Уимблдона

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Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 19 минут и на протяжении большей части этого времени проходил при полном преиумществе украинки. Наша спортсменка уже на старте матча выиграла пять геймов подряд — 5:0. После этого Козлова расслабилась и проиграла два гейма, но в 8-м довела до логического завершения стартовую партию.

Во втором сете игра была более-менее равная до счета 3:3. В седьмом гейме украинка сделал брей и больше не проиграла ни единого гейма — 6:3.

Как сообщал УНИАН, накауне свои стартовые матчи квалификации выиграли Сергей Стаховский и Илья Марченко. Сегодня вечером игроки проведут матчи второго круга.

Уимблдон-2017 пройдет с 3 по 16 июля.