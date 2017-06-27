Украинка Козлова выиграла стартовый матч квалификации Уимблдона
В Рохэмптоне (Великобритания) завершился стартовый матч квалификации Уимблдонского турнира, где украинка Екатерина Козлова обыграла Грейс Мин из США, сообщает официальный сайт турнира.
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Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 19 минут и на протяжении большей части этого времени проходил при полном преиумществе украинки. Наша спортсменка уже на старте матча выиграла пять геймов подряд — 5:0. После этого Козлова расслабилась и проиграла два гейма, но в 8-м довела до логического завершения стартовую партию.
Во втором сете игра была
Как сообщал УНИАН, накауне свои стартовые матчи квалификации выиграли Сергей Стаховский и Илья Марченко. Сегодня вечером игроки проведут матчи второго круга.
Уимблдон-2017 пройдет с 3 по 16 июля.
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