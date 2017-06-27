Мальдини, завоевавший «уайлд-кард» на челленджер в Милане в паре со своим тренером Стефано Ландонио, в первом раунде сыграет с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелем.



«Думаю, это просто имиджевый пиар. Честно, я не отношусь серьёзно к этой ситуации, мне без разницы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.