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https://sport.mail.ru/news/tennis/30206030/
27 июня 2017, 15:23 | Теннис | Чемпионат.com

Тарпищев: Мальдини в теннисе — просто имиджевый пиар

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение легендарного футболиста Паоло Мальдини принять участие в теннисном турнире.

Мальдини, завоевавший «уайлд-кард» на челленджер в Милане в паре со своим тренером Стефано Ландонио, в первом раунде сыграет с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелем.

«Думаю, это просто имиджевый пиар. Честно, я не отношусь серьёзно к этой ситуации, мне без разницы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.
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