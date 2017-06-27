Энди Маррей не сыграет в выставочном матче с Люкой Пуйе в Лондоне
Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в запланированном на сегодня выставочном поединке в Харлингеме против француза Люки Пуйе.
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Видимо, что-то случилось...
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Причиной такого решения лидера мирового рейтинга стала боль в бедре, сообщает SkySports.
По информации источника, данная встреча может состояться в пятницу.
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