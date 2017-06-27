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https://sport.mail.ru/news/tennis/30205527/
27 июня 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей не сыграет в выставочном матче с Люкой Пуйе в Лондоне

Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в запланированном на сегодня выставочном поединке в Харлингеме против француза Люки Пуйе.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> отказался от участия в запланированном на сегодня выставочном поединке в Харлингеме против француза Люки <span class=error>Пуйе</span>. Увеличить
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Причиной такого решения лидера мирового рейтинга стала боль в бедре, сообщает SkySports.

По информации источника, данная встреча может состояться в пятницу.
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