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https://sport.mail.ru/news/tennis/30205346/
27 июня 2017, 15:00 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Елизавета Куличкова нанесла поражение Ольге Говорцовой

Российская теннисистка Елизавета Куличкова прошла во второй круг квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах беларуску Ольгу Говорцову, — 6/3, 7/5.

Российская теннисистка Елизавета <span class=error>Куличкова</span> прошла во второй круг квалификации Уимблдона обыграв в двух сетах <span class=error>беларуску</span> Ольгу <span class=error>Говорцову</span> — 6/3 7/5. Увеличить
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За 1 час 19 минут поединка 146-я ракетка мира, 21-летняя Елизавета, сделала по четыре брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. 28-летняя Ольга, занимающая 139-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила шесть двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Следующей соперницей Куличковой будет либо аргентинка Надя Подорошка, либо Мишель Ларшер де Бриту из Португалии.
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