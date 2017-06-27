Уимблдон. Елизавета Куличкова нанесла поражение Ольге Говорцовой
Российская теннисистка Елизавета Куличкова прошла во второй круг квалификации Уимблдона, обыграв в двух сетах беларуску Ольгу Говорцову, — 6/3, 7/5.
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За 1 час 19 минут поединка 146-я ракетка мира, 21-летняя Елизавета, сделала по четыре брейка и эйса, пять раз ошибившись при подаче. 28-летняя Ольга, занимающая 139-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила шесть двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Следующей соперницей Куличковой будет либо аргентинка Надя Подорошка, либо Мишель Ларшер де Бриту из Португалии.
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