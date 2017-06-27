Анастасия Потапова успешно начала выступление в квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона, победив в двух сетах румынку Патрицию Марию Тиг, — 7/6 (1), 6/3.
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Матч продлился 1 час 33 минуты. 294-я ракетка мира, 16-летняя Анастасия, реализовала четыре
Во втором раунде отборочного турнира Потапова сыграет либо с турчанкой Чаглой Буюкакчай, либо с британкой Хэрриет Дарт.
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