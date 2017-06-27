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https://sport.mail.ru/news/tennis/30205344/
27 июня 2017, 15:00 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Потапова успешно начала выступление в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона, победив в двух сетах румынку Патрицию Марию Тиг, — 7/6 (1), 6/3.

Российская теннисистка Анастасия <span class=error>Потапова</span> преодолела барьер первого круга квалификации Уимблдона победив в двух сетах румынку Патрицию Марию <span class=error>Тиг</span> — 7/6 (1) 6/3. Увеличить
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Матч продлился 1 час 33 минуты. 294-я ракетка мира, 16-летняя Анастасия, реализовала четыре брейк-пойнта, сделала три эйса и четырежды ошибалась при подаче. 22-летняя Тиг, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу соперницы, совершила два эйса и пять двойных ошибок.

Во втором раунде отборочного турнира Потапова сыграет либо с турчанкой Чаглой Буюкакчай, либо с британкой Хэрриет Дарт.
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