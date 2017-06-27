Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации Уимблдона, проиграв в двух сетах американке Кристи Ан, — 2/6, 1/6.
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За 52 минуты, проведённые на корте, 186-я ракетка мира, 20-летняя Вероника, один раз взяла подачу соперницы, сделала девять эйсов и три двойные ошибки. 25-летняя Кристи, занимающая 116-е место в мировой классификации, реализовала пять
Во втором круге отборочного турнира Ан померится силами с победительницей игры своей соотечественницы Грэйс Мин и украинки Катерины Козловой.
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