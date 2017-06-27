Симона Халеп: Воспоминания о финале «Ролан Гаррос» меня убивают
Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась своими ожиданиями от выступления на турнире в Истбурне, где её стартовой соперницей будет китаянка Дуань
Йин-Йин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В данный момент я полностью расслаблена и хочу всё начать с начала. Мне
Обиднее всего то, что я выиграла первую партию и вела 3/0 во втором сете, но не сумела победить в следующем гейме. А ведь у меня было так много
Когда я приехала домой, первые пару дней были тяжёлыми. Мне было мягко говоря невесело. Правда, потом я смогла немного расслабиться. Я очень много думала и сумела найти позитив в случившемся. Я великолепно сыграла в грунтовом сезоне, одолела сильных соперниц. По сути, жаловаться мне не на что. Просто теперь я буду знать, что не стоит чрезмерно осторожничать.
При игре на травяном покрытии приём имеет большое значение. Причём выполнять этот элемент весьма непросто. Важна скорость реакции, ведь здесь всё происходит быстрее, чем на грунте. Нужно действовать агрессивно и стараться оказывать максимальное давление на оппоненток.
Когда я приблизилась к первому месту, стала часто задумываться о рейтинге. Мне очень хочется подняться на вершину. С одной стороны, она близка, но одновременно до неё ещё очень далеко. Мне следует последовательно двигаться от игры к игре.
Мне хочется ощутить то давление, которое испытывает лидер рейтинга. Это моя цель, и я буду счастлива, если её добьюсь. Впрочем, пусть это сначала произойдёт, и тогда я уже расскажу вам о своих чувствах, — приводит слова Халеп
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