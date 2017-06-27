Симона Халеп: Воспоминания о финале «Ролан Гаррос» меня убивают

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«В данный момент я полностью расслаблена и хочу всё начать с начала. Мне по-прежнему грустно, но в этом нет ничего необычного. Перед тем, как заснуть, я всё ещё думаю о финале «Ролан Гаррос», но это помогает не сохранять концентрацию.

Обиднее всего то, что я выиграла первую партию и вела 3/0 во втором сете, но не сумела победить в следующем гейме. А ведь у меня было так много брейк-пойнтов. Сейчас мне кажется, что стоило действовать активнее, выполнять мощные удары во время приёма второй подачи оппонентки. Но я этого не сделала. Эти эпизоды меня убивают. Постоянно прокручиваю их в голове. Всё шло нормально, но надо было сыграть иначе.

Когда я приехала домой, первые пару дней были тяжёлыми. Мне было мягко говоря невесело. Правда, потом я смогла немного расслабиться. Я очень много думала и сумела найти позитив в случившемся. Я великолепно сыграла в грунтовом сезоне, одолела сильных соперниц. По сути, жаловаться мне не на что. Просто теперь я буду знать, что не стоит чрезмерно осторожничать.

При игре на травяном покрытии приём имеет большое значение. Причём выполнять этот элемент весьма непросто. Важна скорость реакции, ведь здесь всё происходит быстрее, чем на грунте. Нужно действовать агрессивно и стараться оказывать максимальное давление на оппоненток.

Когда я приблизилась к первому месту, стала часто задумываться о рейтинге. Мне очень хочется подняться на вершину. С одной стороны, она близка, но одновременно до неё ещё очень далеко. Мне следует последовательно двигаться от игры к игре.