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https://sport.mail.ru/news/tennis/30203535/
27 июня 2017, 13:05 | Теннис | GoTennis.ru

Оливер Марак одержал 300-ю победу за карьеру в парном разряде

Австриец Оливер Марак, на этой неделе выступающий на соревнованиях в Анталье в паре с хорватом Мате Павичем, одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде.

Австриец <span class=error>Оливер</span> <span class=error>Марак</span> на этой неделе выступающий на соревнованиях в <span class=error>Анталье</span> в паре с хорватом Мате <span class=error>Павичем</span> одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде. Увеличить
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На старте турнира Марак и Павич нанесли поражение доминиканцу Виктору Эстрелье и итальянцу Андреасу Сеппи — 6/3, 6/2.

Отметим, что Марак 15 раз становился чемпионом парных соревнований.
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