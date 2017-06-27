Оливер Марак одержал 300-ю победу за карьеру в парном разряде
Австриец Оливер Марак, на этой неделе выступающий на соревнованиях в Анталье в паре с хорватом Мате Павичем, одержал 300-ю победу в карьере в парном разряде.
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На старте турнира Марак и Павич нанесли поражение доминиканцу Виктору Эстрелье и итальянцу Андреасу Сеппи — 6/3, 6/2.
Отметим, что Марак 15 раз становился чемпионом парных соревнований.
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