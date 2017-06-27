Доминика Цибулкова в пятый раз в сезоне проиграла на старте турнира

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Напомним, что в минувшем году словацкая спортсменка стала чемпионкой соревнований Aegon International.

Отметим также, что для канадки Эжени Бушар её неудача в матче с чешкой Барборой Стрыковой стала восьмым поражением в дебютном поединке турнира.