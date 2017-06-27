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https://sport.mail.ru/news/tennis/30201146/
27 июня 2017, 10:20 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова в пятый раз в сезоне проиграла на старте турнира

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, уступившая британке Хизер Уотсон во втором раунде соревнований в Истбурне, потерпела уже пятое поражение на старте турнира в сезоне.

Словацкая теннисистка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова уступившая британке <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> во втором раунде соревнований в Истбурне потерпела уже пятое поражение на старте турнира в сезоне. Увеличить
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Напомним, что в минувшем году словацкая спортсменка стала чемпионкой соревнований Aegon International.

Отметим также, что для канадки Эжени Бушар её неудача в матче с чешкой Барборой Стрыковой стала восьмым поражением в дебютном поединке турнира.
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