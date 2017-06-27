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https://sport.mail.ru/news/tennis/30200964/
27 июня 2017, 10:05 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс: Джон, прошу не упоминать меня в заявлениях, которые не основаны на фактах

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала заявление своего соотечественника Джона Макинроя, оценившего её гипотетические шансы в борьбе с участниками АТР-Тура.

Американская теннисистка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> прокомментировала заявление своего соотечественника Джона <span class=error>Макинроя</span> оценившего её гипотетические шансы в борьбе с участниками <nobr>АТР-Тура.</nobr> Увеличить
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«Дорогой Джон. Я Вас очень уважаю, но прошу, чтобы Вы не упоминали меня в заявлениях, которые не подтверждены фактами. Никогда не соперничала с игроками, стоящими на таких позициях в рейтинге, да и времени у меня на это нет. Уважайте мою личную жизнь и то, в каком положении я нахожусь», — написала Уильямс в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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