Серена Уильямс: Джон, прошу не упоминать меня в заявлениях, которые не основаны на фактах

«Дорогой Джон. Я Вас очень уважаю, но прошу, чтобы Вы не упоминали меня в заявлениях, которые не подтверждены фактами. Никогда не соперничала с игроками, стоящими на таких позициях в рейтинге, да и времени у меня на это нет. Уважайте мою личную жизнь и то, в каком положении я нахожусь», — написала Уильямс в своём микроблоге на сервисе Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.</p>— Serena Williams (@serenawilliams) <a href="https://twitter.com/serenawilliams/status/879466071404810241">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>