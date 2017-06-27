Серена Уильямс: Джон, прошу не упоминать меня в заявлениях, которые не основаны на фактах
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала заявление своего соотечественника Джона Макинроя, оценившего её гипотетические шансы в борьбе с участниками
АТР-Тура.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дорогой Джон. Я Вас очень уважаю, но прошу, чтобы Вы не упоминали меня в заявлениях, которые не подтверждены фактами. Никогда не соперничала с игроками, стоящими на таких позициях в рейтинге, да и времени у меня на это нет. Уважайте мою личную жизнь и то, в каком положении я нахожусь», — написала Уильямс в своём микроблоге на сервисе Twitter.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter