Лучшие матчи последних десяти лет. 12-е место. Джокович и Надаль бодро провожают уходящую эпоху

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Текущий сезон будто бы возвращает болельщиков в Золотую эпоху тенниса — Надаль и Федерер доминируют в Туре, борются за звание первой ракетки мира и делят «мэйджоры». Энди Маррей пытается справиться со своим организмом, многие говорят о том, что Новак Джокович может прибавить и забрать все титулы, а Вавринка иногда просыпается и побеждает всех. Идиллия.

Да и в женском Туре всё стало интереснее — без Серены, Азаренко и Шараповой в WTA снова нет единоличного лидера, так что каждый турнир может подарить болельщикам множество интереснейших историй.

В связи с этим мы хотим вспомнить двадцать главных историй прошедших десяти лет (текущий год учитывать не будем — он ещё не закончился; так что отсчёт будет вестись с 2007 по 2016 годы).

Сегодня — самый долгий и сложный финал в истории турниров «Большого шлема». Рафа и Новак вписывают свои имена и историю. Потом.

Финал Australian Open-2012.

Новак Джокович — Рафаэль Надаль, 5/7, 6/7 (4), 6/2, 6/7 (5), 7/5.

«Всем присутствующим — вообще каждому из тех, кто смотрел матч — было очевидно, что мы полностью истощены физически, каждая капля энергии вытекла из наших тел», — Новак Джокович, Мельбурн, два часа ночи, финал АО наконец закончился. «Это был исторический матч, мы творили историю. К сожалению, двух победителей быть не может».

В этом случае место в истории было заслуженным, но получили его оба спортсмена высокой ценой. Джокович и Надаль провели на корте 5 часов 53 минуты — самый долгий финал «Шлемов» в истории и самый долгий одиночный матч Australian Open. Игроки начали в восемь часов вечера воскресенья, а закончили в час тридцать семь ночи понедельника. Новак и Рафа были настолько истощены, что не смогли стоять на церемонии награждения. Когда они пошли к сетке, болбои поспешили на корт со стульями. Удивительно, что они вообще продержались до конца матча (напомним, седьмого на турнире).

Встреча стала третьим подряд финалом «Шлема», в котором трофей разыграли эти двое. Серб в четырёх сетах побеждал на Уимблдоне и на US Open, так что Рафа делал всё, чтобы не потерпеть третье поражение подряд.

В четвёртом сете испанец буквально заставил себя вернуться в игру, а победив на тай-брейке, упал на колене так, будто уже стал чемпионом. Спустя несколько геймов, казалось что это случится уже скоро. Надаль сделал брейк, и счёт стал 4/2 — при 30:15 в сете на своей подаче Рафа мощно пробил с бэкхенда, но не попал. Джокович поймал волну и уже не отпускал — на пути к своему третьему титул АО серб выиграл пять из последних шести геймов.

«Доброе утро, ребята», — сказал Надаль, с улыбкой помахивая трибунам. «Это был особенный матч. Я понимаю, что это было странно и возможно, я его никогда не забуду. Не потому что я уступил, а из-за того, как мы играли».

Джокович и Надаль встречались и, вероятно, ещё встретятся в финалах, которые становились классикой, но именно эта встреча выразила в краткой форме всё их противостояние, а также всю прелесть и агрессию той эпохи. Тогда теннис был максимально требовательным физически, как 15-раундовый боксёрский поединок и марафон одновременно. Но не было ли всё слишком хорошо? В матче было много не только крутейших розыгрышей, но и затягивания времени между ними. Вскоре мужской Тур понемногу стал скатываться в аккуратные и быстрые матчи.

Увидим ли мы ещё хоть раз шестичасовой финал? Многие игроки и болельщики — не говоря уже об арбитрах и болбоях — надеются, что нет. Если так и будет, встреча Джоковича и Надаля станет для нас памятником своему времени — в котором качество и количество сочетались как никогда гармонично.