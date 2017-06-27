Сегодня день рождения у Светланы Кузнецовой!
Сегодня свой 32-й день рождения отмечает российская теннисистка Светлана Кузнецова. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Светланы и желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Светлана Кузнецова родилась 27 июня 1985 года в Ленинграде. Отец Александр Кузнецов — советский и российский тренер по велоспорту. Мать Галина Царёва — шестикратная чемпионка мира по велогонкам и обладательница 20 мировых рекордов. Старший брат Николай Кузнецов — серебряный призёр Олимпийских Игр в Атланте в командной гонке преследования на велотреке.
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