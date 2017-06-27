Второй эшелон. Российские игроки на турнирах серии ITF

Женщины

Турниры с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Илкли (Великобритания). Покрытие — трава.

На турнире в Великобритании Россию представляли три теннисистки, но все они проиграли на стадии первого круга. Евгения Родина уступила чешке Денизе Аллертовой, — 6/7 (4), 4/6, Анна Блинкова не справилась с британкой Лорой Робсон, — 6/4, 6/7 (5), 1/6, а Натела Дзаламидзе потерпела поражение от американки Эйши Мухаммад со счётом 2/6, 2/6.

Тем не менее, россиянки успешно выступили в парном разряде. Анна Блинкова и Алла Кудрявцева стали победительницами соревнований, в финале одолели польку Паулу Каню и бельгийку Марину Заневскую, — 6/1, 6/4.

Турниры с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Измир (Турция). Покрытие — хард.

На соревнования в Турцию отправилась только одна россиянка — Варвара Флинк. Однако она не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв второй сеянной ракетке турнира, сербке Нине Стоянович, со счётом 4/6, 3/6.

Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Монпелье (Франция). Покрытие — грунт.

На турнире во Франции выступили две российские спортсменки — Валерия Соловьёва и Анастасия Пивоварова. Однако они обе завершили борьбу на старте соревнований. Соловьёва не смогла завершить матч против француженки Хармони Тан, — 1/6, 1/1. Пивоварова проиграла итальянке Виктории Родригес со счётом 1/6, 1/6.

Байя (Венгрия). Покрытие — грунт.

На соревнования в Венгрию приехала только однако представительница России — Амина Аншба. Ей удало дойти до четвертьфинала турнира, где она уступила словачке Шанталь Скамловой со счётом 2/6, 3/6.

Варшава (Польша). Покрытие — грунт.

В турнире в Польше приняли участие три россиянки. Дальше всего по турнирной сетке удалось пройти Анастасии Прибыловой и Валерии Уржумовой. Они дошли до второго круга, где Прибылова не справилась с болгаркой Сесиль Каратанчевой, — 3/6, 5/7. Уржумова потерпела поражение от польки Катажины Питер, — 3/6, 2/6.

Истад (Швеция). Покрытие — грунт.

На соревнования в Швецию собрались две спортсменки из России — Марина Мельникова и Валентина Ивахненко. Мельниковой удалось выйти во второй раунд турнира, где она проиграла испанке Марии-Тересе Торро-Флор, — 1/6, 6/7 (4).

Тем не менее, Валентина Ивахненко показала высокие результаты в парном разряде. Вместе с итальянкой Ренатой Заразуа она выиграла турнир в Швеции, в финале одолев голландок Лемуан Куирин и Еву Ваканно со счётом 6/3, 3/6, 10:5.

Ленцерхайде (Швейцария). Покрытие — грунт.

На турнире в Швейцарии сыграли две россиянки — Алёна Силич и Полина Лейкина. Дальше по турнирной сетке прошло Силич, которая добралась до четвертьфинала, где уступила итальянке Джорджии Брешиа со счётом 2/6, 6/3, 3/6.

Фергана (Узбекистан). Покрытие — хард.

На соревнованиях в Узбекистане сыграли девять российских теннисисток. Наилучшего результата удалось добиться Елене Рыбакиной, которая в решающем поединке уступила хозяйке кортов Сабине Шариповой со счётом 4/6, 6/7 (5).

Стоит отметить успех Анастасии Фроловой в парном разряде. Вместе с представительницей Узбекистана они первенствовали на турнире, в финале взяв верх над Ксенией Лыкиной из России и Сабиной Шариповой из Узбекистана, — 7/6 (7), 7/5.

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Виктория (Канада). Покрытие — хард.

На турнире в Канаде Россия была представлена одной спортсменкой — Никой Кухарчук. Однако она выбыла из борьбы на стадии первого круга, проиграв американке Гэйл Бродски со счётом 6/2, 4/6, 6/7 (3).

Кальтенкирхен (Германия). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в Германии сыграла только одна теннисистка из России — Лилия Соколовская. Она дошла до второго круга турнира, где потерпела поражение от немки Катарины Герлах со счётом 0/6, 1/6.

Герцлия (Израиль). Покрытие — хард.

На турнире в Израиле выступили три россиянки. Дальше всего по турнирной сетке удалось пройти Марте Пайгиной, получившей первый номер посева. Она добралась за финала соревнований, но не смогла завершить матч против француженки Эстелль Касцино, — 6/3, 5/7, ¼.

Хаммамет (Тунис). Покрытие — грунт.

На соревнования в Тунис отправилась одна российская спортсменка — Анна Махоркина. Однако уже первый поединок оказался для неё неудачным, она проиграла аргентинке Мартине Капурро Таборде со счётом 5/7, 4/6.

Мужчины

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Казань (Россия). Покрытие — хард.

На турнир в России собралось 26 представителей страны. Наивысшего результата удалось добиться Евгению Карловскому, который стал триумфатором соревнований, в решающем поединке одолев своего соотечественника Александра Игошина со счётом 3/6, 6/3, 7/5.

Не хуже выступили россияне и в парном разряде. Виктор Балуда и Александр Павлюченков первенствовали на турнире. В финале они взяли верх над Михаилом Фуфыгиным и Денисом Мацукевичем, — 6/4, 6/1.

Коломбо (Шри-Ланка). Покрытие — грунт.

На соревнования на Шри-Ланке отправились двое российских теннисистов — Михаил Коровин и Александр Журбин. Последнему удалось выйти в финал турнира, где он проиграл индийцу Сумиту Нагалу со счётом 3/6, 2/6.

Хаммамет (Тунис). Покрытие — грунт.

На турнире в Тунисе Россию представляли два спортсмена — Ян Бондаревский и Андрей Чепелев. Преодолеть барьер первого круга удалось только Чепелеву, однако во втором поединке он не смог переиграть голландца Кевина Грикспоора, — 1/6, 6/4, 4/6.