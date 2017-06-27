Анжелик Кербер: Моя цель — сыграть как можно больше матчей перед Уимблдоном
Немка Анжелик Кербер рассказала о состоянии своего здоровья и поделилась ожиданиями от Уимблдона.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. На прошлой неделе мне пришлось сняться с турнира в Бирмингеме, потому что я не чувствовала, что готова на 100%. Я принимала много лекарств, а также отдыхала на протяжении
Я понимаю, что мне не стоит обращать внимание на других игроков и то, что они делают. Я придерживаюсь своего плана. Моя цель — сыграть как можно больше матчей перед Уимблдоном, поэтому я попросила wild card у организаторов турнира, — приводит слова Кербер ESPN.
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