Состоялась жеребьёвка квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде

Борьбу за попадание в основную сетку соревнований будут вести десять россиянок. Софья Жук сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, Анастасия Комардина — с американкой Эйшей Мухаммад. Виктория Каменская сразится с чешкой Мари Бузковой, Алла Кудрявцева — со словенкой Тамарой Зиданшек.

Соперницей Анна Калинской станет канадка Франсуаза Абанда, Анны Блинковой — швейцарка Конни Перрин, Вероники Кудерметовой — американка Кристи Ан. Анастасия Потапова скрестит ракетки с румынкой Патрицией Марией Тиг, Елизавета Куличкова — с беларуской Ольгой Говорцовой, Полина Монова — с итальянкой Мартиной Тревизан.