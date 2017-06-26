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https://sport.mail.ru/news/tennis/30198305/
26 июня 2017, 23:52 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка квалификации Уимблдона в женском одиночном разряде

Стали известны результаты жеребьёвка квалификационного отбора на Уимблдон в женском одиночном разряде, матчи которого стартуют во вторник, 27 июня.

Борьбу за попадание в основную сетку соревнований будут вести десять россиянок. Софья Жук сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, Анастасия Комардина — с американкой Эйшей Мухаммад. Виктория Каменская сразится с чешкой Мари Бузковой, Алла Кудрявцева — со словенкой Тамарой Зиданшек.

Соперницей Анна Калинской станет канадка Франсуаза Абанда, Анны Блинковой — швейцарка Конни Перрин, Вероники Кудерметовой — американка Кристи Ан. Анастасия Потапова скрестит ракетки с румынкой Патрицией Марией Тиг, Елизавета Куличкова — с беларуской Ольгой Говорцовой, Полина Монова — с итальянкой Мартиной Тревизан.
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