Белорус Илья Ивашко проиграл в квалификации Уимблдонского теннисного турнира

Сегодня в затяжном первом сете соперник белоруса словенец Грега Жемля (237) выиграл на тай-брейке — 7:6 (10:8), затем Ивашко взял реванш — 6:3, но в решающей партии успеха снова добился словенский спортсмен — 6:4.

Ранее зачехлил ракетку еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (166), который уступил в 1-м раунде квалификации британцу Александру Уорду (855) — 6:1, 5:7, 3:6.

В квалификации парного разряда белорус Александр Бурый и уругваец Ариэль Бехар вышли во 2-й круг квалификации, одолев британский тандем Люк Бамбридж / Ллойд Гласспул — 7:5, 7:6 (8:6).

Чтобы пройти в число участников основной сетки Уимблдона в одиночном разряде нужно преодолеть 3 квалификационных барьера, в парном — два.