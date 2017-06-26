Белорус Илья Ивашко проиграл в квалификации Уимблдонского теннисного турнира
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (161-й номер мирового рейтинга) уступил в стартовом раунде квалификации Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в затяжном первом сете соперник белоруса словенец Грега Жемля (237) выиграл на
Ранее зачехлил ракетку еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (166), который уступил в 1-м раунде квалификации британцу Александру Уорду (855) — 6:1, 5:7, 3:6.
В квалификации парного разряда белорус Александр Бурый и уругваец Ариэль Бехар вышли во 2-й круг квалификации, одолев британский тандем Люк Бамбридж / Ллойд Гласспул — 7:5, 7:6 (8:6).
Чтобы пройти в число участников основной сетки Уимблдона в одиночном разряде нужно преодолеть 3 квалификационных барьера, в парном — два.
Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» пройдет на кортах Всеанглийского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter