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https://sport.mail.ru/news/tennis/30197924/
26 июня 2017, 22:20 | Теннис | GoTennis.ru

Донской и Кравчук проиграли на старте квалификации Уимблдона в паре

Россияне Евгений Донской и Константин Кравчук уступили представителю Тайваня Се Чен-Пэну и американцу Максу Джейкобу Шнуру со счётом 6/4, 3/6, 4/6 на старте квалификации Уимблдона в парном разряде.

За 1 час 24 минуты матча теннисисты выполнили по тва эйса. При этом Донской и Кравчук ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их оппоненты допустили одну двойную ошибку и сделали два брейка.

В финале квалификации Уимблдона среди Пар Се Чен-Пэн и Шнур поспорят с уругвайцем Ариэлем Бехаром и беларусом Александр Бурый.
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