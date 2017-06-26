Донской и Кравчук проиграли на старте квалификации Уимблдона в паре
Россияне Евгений Донской и Константин Кравчук уступили представителю Тайваня Се
Чен-Пэну и американцу Максу Джейкобу Шнуру со счётом 6/4, 3/6, 4/6 на старте квалификации Уимблдона в парном разряде.
За 1 час 24 минуты матча теннисисты выполнили по тва эйса. При этом Донской и Кравчук ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один
В финале квалификации Уимблдона среди Пар Се
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