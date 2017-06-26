Донской и Кравчук проиграли на старте квалификации Уимблдона в паре

За 1 час 24 минуты матча теннисисты выполнили по тва эйса. При этом Донской и Кравчук ни разу не ошиблись при подаче и реализовали один брейк-пойнт, а их оппоненты допустили одну двойную ошибку и сделали два брейка.

В финале квалификации Уимблдона среди Пар Се Чен-Пэн и Шнур поспорят с уругвайцем Ариэлем Бехаром и беларусом Александр Бурый.