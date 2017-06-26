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https://sport.mail.ru/news/tennis/30196509/
26 июня 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова завершила борьбу на турнире в Истбурне

Девятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, уступила британке Хизер Уотсон, занимающей 126-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 во втором круге соревнований в Истбурне.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Уотсон восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующей соперницей Уотсон на турнире Aegon International Eastbourne станет либо россиянка Анастасия Павлюченкова, либо бельгийка Элизе Мертенс.
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