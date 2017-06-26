Доминика Цибулкова завершила борьбу на турнире в Истбурне
Девятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, уступила британке Хизер Уотсон, занимающей 126-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 во втором круге соревнований в Истбурне.
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Уотсон на турнире Aegon International Eastbourne станет либо россиянка Анастасия Павлюченкова, либо бельгийка Элизе Мертенс.
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