Доминика Цибулкова завершила борьбу на турнире в Истбурне

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время 28-летняя Цибулкова сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Уотсон восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

Следующей соперницей Уотсон на турнире Aegon International Eastbourne станет либо россиянка Анастасия Павлюченкова, либо бельгийка Элизе Мертенс.