Бублик и Недовесов вышли во второй круг отбора Уимблдона

В матче первого круга мужской квалификации Бублик, сеянный в отборе под 19-м номером и являющийся 128-й ракеткой мира, обыграл испанца Даниэля Гимено-Травера, занимающего 185-ю строку мирового рейтинга — 6:0, 6:3.



Во втором круге казахстанец встретится с австралийцем Блэком Моттом — 223-й ракеткой мира, который на старте обыграл немца Джереми Джэйна — 6:4, 6:4.



Недовесов в первом круге за один сет прошел британца Нейла Пауфлея: при счете 5:0 британец отказался от продолжения борьбы. Во втором круге Недовесов, занимающий 214-ю строку в мировом рейтинге, встретится с 15-й ракеткой квалификации и 123-й ракеткой мирового рейтинга, канадцем Питером Полански.



Полански на старте обыграл аргентинца Марко Трунгеллити — 6:2, 7:6. Матчи второго круга мужской квалификации начнутся во вторник, 27 июня, после обеда по времени Астаны.



Серия «Большой шлем» включает в себя четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира с мужскими и женскими разрядами: открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдон. Выиграть «Большой шлем», то есть победить во всех этих четырех турнирах в течение одного сезона, является высшим достижением в карьере для профессиональных теннисистов и теннисисток. Среди женщин этого добивались лишь трое — американка Морин Конноли в 1953 году, австралийка Маргарет Смит Корт в 1970-м и немка Штеффи Граф в 1988-м.



Уимблдон (англ. Wimbledon Championships) — старейший и наиболее престижный теннисный турнир, один из четырех турниров Большого шлема. Уимблдонский турнир проводится ежегодно в июне-июле, в местечке Уимблдон, Лондоне, и это единственный из турниров Большого шлема, который проводится на травяных кортах. Продолжительность основной сетки турнира — 2 недели, перед которыми проводится квалификация для наиболее слабых участников.



Уимблдон сохранил множество традиций: к примеру, на нем теннисисты должны выступать на матчах в одежде только белого цвета. К игрокам женского пола всегда обращаются «мисс» или «миссис» во время проведения матчей. К теннисистам-мужчинам, однако, обращаются только по фамилии. Победитель мужского одиночного турнира получает в качестве приза кубок из позолоченного серебра. Победительница в женском турнире получает серебряный поднос, который получил название Блюдо Роузуотер (Rosewater Dish).