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При этом Андрей Рублев впервые вошел в Top-100, а Карен Хачанов гарантировал себе «посев» на Уимблдоне.

«СОТНЯ» РУБЛЕВА.

За последние два года экс-первая ракетка мира среди юниоров Андрей Рублев получал не менее десяти специальных приглашений в основные сетки различных турниров ATP. Однако «сработала», наконец, wild card, предоставленная 19-летнему россиянину организаторами престижных состязаний в немецком Халле. Рублев не просто впервые сыграл в основной сетке турнира на траве — он добрался до своего дебютного четвертьфинала.

По пути он оставил не у дел одного из героев недавнего грунтового сезона Альберто Рамоса Виньоласа, после чего сыграл два очень непростых матча с соотечественниками — опытнейшим Михаилом Южным, пробивавшимся в основную сетку из квалификации, и близким другом Кареном Хачановым.

Последнему в очень эмоциональной и напряженной битве в четвертьфинале Рублев уступил, но к тому моменту он уже обеспечил себе принципиально важный шаг вперед в рейтинге — в понедельник он впервые вошел в Top-100, оказавшись на 92-м месте.

Теперь самый юный из шести россиян в «сотне» напрямую попадет на US Open, а за «основу» Уимблдона ему еще предстоит побороться — в понедельник Рублев стартовал в квалификации.

ПОХВАЛА ОТ ФЕДЕРЕРА.

Значимым оказался турнир в Халле и для первой ракетки России Карена Хачанова. Герой Roland Garros, также как и Рублев, впервые играл в основной сетке на траве, но смог дойти сразу до полуфинала.

Соперник первой ракетки России по второму кругу, третий «сеяный» Кеи Нишикори, отказался от продолжения борьбы после всего пяти геймов. Зато в четвертьфинале Хачанову пришлось выстоять в непростой эмоциональной битве с Рублевым, где шансы победить были у обоих, но в концовке убедительнее сыграл Хачанов.

В полуфинале соперником Карена был сам Роджер Федерер. С 18-кратным победителем турниров «Большого шлема» молодой россиянин встречался впервые, хотя прежде они несколько раз тренировались вместе. В том числе и в Халле перед стартом турнира. Накануне полуфинала Федерер не поскупился на комплименты в адрес соперника: «Хачанов сейчас на хорошем ходу, он молод и, несомненно, обладает большим потенциалом. Карен определенно сможет стать игроком Top-15, — сказал Роджер о россиянине.

На фоне живой легенды Хачанов смотрелся очень достойно. Он заслужил комплименты за хорошую подачу, в том числе вторую, и за уверенность и смелость, с которыми боролся против бывшей первой ракетки мира. По большому счету, россиянин навязывал швейцарцу гораздо более интенсивную борьбу, чем входивший в Топ-10 Александр Зверев днем позже в финале. 21-летний москвич даже имел сетболы во второй партии, рисковал на тай-брейке, но все же уступил — 4:6, 6:7 (5:7).

Тем не менее, первый в карьере полуфинал турнира категории «500» — хороший результат для Хачанова. Сам для себя Карен назвал выступление в Халле ценным опытом. Но он приобрел там и кое-что еще. В понедельник теннисист поднялся на высшее в своей карьере 34-е место в рейтинге. А это, с учетом отсутствия травмированных Давида Гоффена и Пабло Карреньо Бусты, гарантирует «посев» на стартующем через неделю Уимблдоне.

Любопытно, что в основной сетке травяного «Шлема» Хачанов сыграет впервые — и сразу в столь высоком статусе. Это отведет от первой ракетки России угрозу столкнуться, например, с Энди Маррэем или Милошем Раоничем в первом круге, но, само собой, ничего не гарантирует. Трава — все же весьма специфичное покрытие. Кстати, после полуфинала в Халле россиянин принял логичное решение не летать на турнир в Анталью, где он был «посеян» под пятым номером, а сосредоточиться на подготовке непосредственно к Уимблдону.

ТРОЕ — В МИЛАНЕ.

Вторая ракетка России Даниил Медведев после тяжелой весны, когда ему пришлось бороться с мононуклеозом, похоже, вновь обретает свою форму. В Хертогенбосе он смог сыграть пять матчей подряд, пройдя путь от квалификации до четвертьфинала, где уступил Иво Карловичу. На минувшей неделе в знаменитом лондонском Queen's Club, где фавориты проигрывали один за другим, россиянин вновь вошел в восьмерку сильнейших — в пятый раз в сезоне-2017, но впервые — на турнире категории «500».

В четвертьфинале Медведев на глазах бывшего главного тренера сборной России, а ныне наставника английского «Халл Сити» Леонида Слуцкого в трех сетах уступил Григору Димитрову — не последнему, надо сказать, травяному игроку. Впрочем, в понедельник и Медведев обновил лучший рейтинг за карьеру — стал 52-м.

Интересно, что теперь Хачанов, Рублев и Медведев входят в семерку лучших в Race to Milan — рейтинге, по которому формируется состав первого в истории «Мастерса» для игроков не старше 21 года, который пройдет в Милане с 7 по 11 ноября и где ATP готовится проводить необычные эксперименты с форматом матчей.